Covid-19 : près de 60 000 cas confirmés en Afrique

Les Etats-Unis, pays le plus meurtri par le Covid-19, comptent 78 794 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 31 587 morts pour 215 260 cas, l’Italie avec 30 395 morts (218 268 cas), l’Espagne (26 621 morts pour 223 578 cas) et la France avec 26 310 morts pour 176 658 cas.

En Afrique, l'épidémie se développe. Selon le site RFI, le continent comptait samedi 9 mai dernier 58 918 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 2 172 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine (UA). L’Afrique du Sud et l’Égypte sont les deux pays les plus touchés avec, respectivement, 9 420 et 8 467 cas. Suivent le Maroc, l’Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et la Guinée.