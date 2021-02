Guy Reteno-Elekena : : " J'ai retrouvé le plaisir de jouer "

l’union : Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

- Je suis Guy Reteno-Elekena, milieu offensif ou attaquant de couloir, international gabonais U23. J’ai 24 ans et j’évolue au SK Lisen, club de D2 en République Tchèque.

- L’aventure en France n’était pas infructueuse. Je ne pouvais simplement plus continuer dans le club où j’étais parce que relégué en division d’honneur et que je ne pouvais être conservé en tant que professionnel. J’ai donc fait des essais ailleurs. Mais je n’avais pas un visa pouvant me permettre d’avoir un contrat.