Franceville : : le 2e adjoint au maire agressé par un commerçant à Potos

EN quittant son domicile hier, Jules-Ferry Ndounou-Ngouandjila, le 2e adjoint au maire de Franceville, en charge de la cité, n'imaginait pas un seul instant que sa journée de travail commencerait par un pugilat.

Arrivé au rond-point de Potos pour sa traditionnelle ronde matinale – mais aussi pour trouver un emplacement plus sécurisé à un groupe de vendeuses sans site approprié –, l'édile n'a pas réussi à raisonner Fadi Baker, un ressortissant libanais ayant acquis la nationalité gabonaise. Depuis les incendies qui ont ravagé les principaux marchés de Franceville, ce dernier a toujours tenu tête à l'autorité municipale. Interdisant aux petites commerçantes gabonaises de s'installer en face de son commerce. À l'invitation du 2e adjoint au maire pour un règlement définitif de la question, Fadi Baker, campe sur sa position et refuse même de participer à la concertation y liée.

Comme pour narguer l'autorité municipale, depuis l'entrée de sa boutique, il se met à filmer le maire qui attendait sur le trottoir les représentants des autres services conviés à la rencontre. Notamment les Travaux publics et la police. Aussi l'édile demande-t-il au commerçant de cesser toute prise de vues sans l'autorisation des personnes concernées. L'intéressé ne s'exécute pas, et fait plutôt la sourde oreille.

Un agent municipal entre dans le magasin et demande au commerçant d'arrêter de filmer. Le maire Jules-Ferry Ndounou-Ngouandjila rejoint alors son agent et l'invite à sortir. Ce qu'il ne fallait pas. Le responsable municipal est roué de coups de poing par Youssef Baker un des frères du propriétaire de l'établissement commercial. Le personnel du magasin prend même fait et cause pour leurs patrons et se mêle à la bagarre.