Football : renforcement des capacités des entraîneurs de licence "C"

Ce stage de renforcement des capacités a vu la participation de dix-huit jeunes entraîneurs et encadreurs techniques, venus essentiellement de Bitam et d’Oyem. Ils ont été entretenus, trois jours durant, par l’instructeur Caf (Confédération africaine de football), Albert Rismo Obiang Mintogo, par ailleurs directeur technique de la Ligue de football du Woleu-Ntem.

Les participants ont également renforcé leurs capacités, entre autres, pour mieux démarrer leur saison sportive, dans la planification et la programmation des séances d’entraînement et des matches, l’attitude à adopter avant, pendant et après le match, etc.