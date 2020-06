Football : Oto'o Zue dans l'impasse

Clube Desportivo Cova da Piedade (D2-Portugal), formation avec laquelle il s'était engagé pour une saison (2019-2020), vient d’être relégué en troisième division. Avec cette équipe, le latéral droit international gabonais a été aligné à 9 reprises et a joué 745 minutes. Sans club désormais, l'avenir de notre jeune compatriote (26 ans), dont le contrat n'a pas été renouvelé par les dirigeants portugais, semble incertain.

L'ancien pensionnaire de Braga et Leixoes (D2-Portugal), Tondela (D1-Portugal) et Westerlo (D2-Belgique) n'a jamais réussi à s'imposer en club. Parce que trop moyen. Doublure du ''doyen'' Lloyd Palun (32 ans) en sélection, Junior Randal Oto'o Zue joue quasiment les figurants en équipe nationale. En cas d'indisponibilité de Lloyd Palun, qui gardera le côté droit des Panthères ? Un autre casse-tête pour Patrice Neveu, le sélectionneur de l'équipe nationale A du Gabon. Pourvu qu'il retrouve rapidement un autre club et se mette véritablement au travail.