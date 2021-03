Football : kanga Guélor optimiste avant le match contre la RDC

L'Union : Vous vous êtes engagé le 30 juin dernier avec l'Etoile rouge de Belgrade. Un club que vous connaissez bien pour y avoir déjà évolué lors de la saison 2016-2017. Sur le banc en début de championnat, vous voilà aujourd'hui titulaire indiscutable.

- Guélor Kanga : Je n'ai pas de secret particulier. Si ce n'est le travail. Surtout avoir beaucoup d'humilité, travailler avec acharnement et avoir l'ambition de réussir. C'est un peu, si vous voulez, le secret de Guelor Kanga. S'agissant du premier volet de votre question, j'avoue n'avoir pas fait la préparation avec l'équipe. Il me fallait par conséquent de nouveaux repères. Et au fil des rencontres, après la seconde phase de préparation de l'équipe, au mois de janvier dernier, j'ai su arracher cette place de titulaire et m'imposer.