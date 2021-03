Éducation : un secteur rudement mis à l'épreuve

DES la détection du premier cas testé positif au Covid-19, le 12 mars 2020, les autorités gabonaises avaient décidé de la suspension des cours dans le secteur de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur pour une période indéterminée.

Un an après, les choix opérés ont considérablement bouleversé le cours des choses. Entre annulation des examens de fin d'année pour les classes de 6ème et 3ème et mise en place du télé-enseignement, apprenants et enseignants ont dû s'adapter à un mode d'apprentissage post-Covid. Si dans un premier temps d'aucuns s'attendaient à une crise passagère, en raison des phases de déconfinement et de reconfinement, la communauté éducative, n'a eu de cesse de procéder à des ajustements.