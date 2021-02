Football : Boupendza poursuit son chemin

ARRIVE à Bordeaux lors de la saison 2016-2017, Aaron Boupendza a eu énormément de mal à s'adapter aux exigences du football professionnel. La faute, semble-t-il, à un caractère bien trempé. Du coup, il sera prêté à plusieurs clubs : Pau, Gazélec d'Ajaccio, Tours et Feirense au Portugal. Il finira même par être viré de Bordeaux en août 2020.

" Son talent n'est pas remis en cause. Bien au contraire ! Il a toutes les capacités pour devenir un grand joueur, mais ça passe par un travail sur soi", dira en 2018 le président de Pau de l'époque, Bernard Laporte-Fray. Alors en prêt à Pau, en National (D3), Aaron Boupendza réalisera sa meilleure saison depuis son arrivée en Europe, en inscrivant 14 buts. Terminant ainsi meilleur buteur de la saison avec le club palois. Et puis, plus rien ! Libre de tout engagement, le jeune Boupendza, semblait définitivement perdu, écumant avec ses amis les rues de Paris à ne rien faire de bon.