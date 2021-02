Pédophilie : Trois individus écroués à Port-gentil

L'ITALO-GABONAIS de 52 ans Edgard Kapone, père de l’enfant par qui ses déboires judiciaires ont commencé, sa concubine, Oswald Eyang-Mboui, Gabonaise de 49 ans, et Wilfried Mbourou-Akendengue, Gabonais de 44 ans, tous liés dans l’affaire de pédophilie sur le jeune N.P.K., séjournent depuis le 2 fevrier écoulé à la maison d'arrêt de Port-Gentil.

C'est à la faveur de l'instruction ordonnée par le parquet qu'Edgard Kapone et sa concubine sont mis aux arrêts et conduits au poste. Leur reconnaissance, quoique sommaire, des faits permet alors l’ouverture de l’enquête en la forme de flagrant délit de viol sur mineur, inceste sur mineur, viol en bande organisée, complicité d’inceste et délaissement de l’enfant contre ses bourreaux. Une perquisition au domicile d’Edgard Kapone a permis aux policiers de mettre la main sur des revues, disques et autres vidéos pornographiques. Ainsi que sur certaines images mettant en scène Edgard Kapone, nu comme un ver, en pleins ébats avec ses collègues. Les Officiers de police judiciaire (OPJ) tombent par la même occasion sur des photos du bourreau en train d'abuser du cadet de N.P.K.