Bouenguidi Sports : Saturnin Ibela démissionne

Saturnin Ibela Ignambi n'est plus le coach principal de Bouenguidi Sports, prochain représentant gabonais en Ligue des champions de la Caf. En effet, dans un courrier daté du 30 août dernier, dont nous avons obtenu copie, le technicien gabonais a remis sa lettre de démission au président du club, Jean-Fernand Bidona.

Cette démission suscite tout de même un certain nombre d'interrogations, d'autant plus que le 26 juillet dernier, au cours d'une réunion élargie à la presse, Jean-Fernand Bidona avait clairement indiqué que "Saturnin Ibela Ignambi reste à son poste de coach et directeur sportif du club. Nous l'avons déjà chargé de se mettre au travail afin que notre représentant fasse une bonne campagne africaine, laquelle passe par les renforts dans les secteurs offensifs et défensifs. Et pour ça, il a notre quitus".

Deux mois plus tard, que s'est-il vraiment passé ? Nous y reviendrons.



W.N.



