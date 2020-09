Loisirs : que deviennent les colonies de vacances ?

Programmes de loisirs et d'hébergement destinés à des groupes de mineurs (en général de 4 à 17 ans), les colonies de vacances contribuent au plein épanouissement des enfants et favorisent leur processus de socialisation.

Les centres de vacances et de loisirs ont souvent fait les beaux jours des programmes nationaux de jeunesse durant la période de repos scolaire. Et plusieurs acteurs se sont d'ailleurs impliqués dans la promotion de ces différentes activités en organisant chaque année des déplacements et des rencontres sur différents sites.

Cette année 2020 marque le 60e anniversaire des colonies de vacances dans notre pays. La première organisation de ce type ayant eu lieu au Gabon a vécu. Elle avait reçu, du 1er au 11 août 1960 à Mitzic, dans le Woleu-Ntem, 35 enfants de 6 à 15 ans, répartis en trois groupes, et sous la responsabilité de quatre moniteurs. Mais voici plusieurs années déjà que plus rien n'est organisé dans ce sens.

Raison pour laquelle Bouroubou Mbadinga et Massaye Boulingui Ngouangui, deux principaux acteurs de ce domaine, se proposaient de marquer ce 60e anniversaire d'une pierre blanche, et rendre hommage aux pionniers (personnes physiques et morales) au cours du mois d'août passé, avec un ensemble d'activités (tables rondes, ateliers, carrefours des métiers, kermesse, conférence-débat, exposition photos et de coupures de presse).

Mais situation sanitaire liée au Covid-19 oblige, ces manifestations ont été reportées.



Frédéric Serge LONG



