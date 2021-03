Analyse : la fin d'une ère

ILS étaient systématiquement convoqués en sélection

ILS étaient systématiquement convoqués en sélection. Et ce, quel que soit leur (mauvais) rendement en club. Les Panthères Bitseki Moto, Levy Madinda et Louis Autchanga étaient devenues, au fil des ans et des rencontres, de véritables fonctionnaires de la sélection. Et à ce sujet, des voix, nombreuses, s'étaient élevées pour dénoncer l'attitude des différents sélectionneurs consistant convoquer systématiquement ces joueurs en sélection. Plusieurs observateurs pensaient même qu'il s'agissait d'une prime à la paresse.

Mais aujourd'hui, ces trois Panthères ont été reléguées en liste d'attente. Quoi de plus normal ! Madinda, qui a signé en Malaisie, n'a toujours pas rejoint son club de Sebah. Bitseko Moto est le troisième gardien de Mosta (Malte) et Autchanga passe plus de temps sur le banc de Niort que sur la pelouse.

C'est donc logique que ces trois Panthères soient écartées de la sélection. Surtout Bitseki qui totalise à lui seul quatre Coupes d'Afrique (2010, 2012, 2015 et 2017) passées sur le banc. Histoire de faire comprendre aux autres que désormais seuls les plus performants seront convoqués.



W.N.



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport