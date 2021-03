Gabon-RDC : Oyono, Missi-Mezu, Mayi, Amonome et Donald Nze dans la liste de Neveu

EN l'absence du sélectionneur Patrice Neveu, en quarantaine à son domicile de La Rochelle, au sud-ouest de la France, parce qu'atteint du Covid-19, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), par le truchement de son Département communication, a publié hier sur son site internet, la liste des 24 Panthères retenues pour affronter les 25 et 29 mars prochains les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et les Palancas Negras d'Angola.

Ainsi, le technicien français, pour ces deux confrontations, a-t-il fait confiance à trois gardiens, huit défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants. Patrice Neveu est donc resté fidèle à ses choix et à sa démarche. Faire confiance aux joueurs qu'il connaît. En effet, l'ensemble des 24 Panthères retenues ont, plus d'une fois au moins, été convoquées par Patrice Neveu. C'est le premier constat qui se dégage.