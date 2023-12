Journée sols: Producteurs agricoles et étudiants édifiés sur l’analyse des sols de son exploitation agricole

Célébrée sur le plan mondial tous les 5 décembre, la journée mondiale des sols n’est pas passée sous silence au Gabon. Elle a été célébrée par l’Université des sciences et techniques de Masuku(USTM), à travers son laboratoire d’analyse des sols et environnement, en partenariat avec la société coopérative Agrivie, le week-end écoulé à Franceville. Les travaux se sont déroulés à travers un atelier de formation destiné aux producteurs agricoles et aux étudiants, sous le thème "Comment analyser les sols de son exploitation agricole".

Lequel atelier a consisté à décrire le profil de sol et à caractériser les paramètres physiques, notamment, la texture et la structure, ainsi que les paramètres chimiques, à savoir le PH pour le dosage de l’acidité des sols ; Puis la matière organique qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement physique, biologique et chimique des sols.

Les travaux ont été animés par le Dr Rolf Gaël Mabicka Obame, enseignant-chercheur à l’USTM, membre du comité directeur du réseau africain des laboratoires d’analyse des sols du partenariat mondial des sols et de la FAO, avec la participation de l’ingénieur Dave Ongouori, président de la société coopérative Agrivie. Le rôle du sol dans la séquestration du carbone organique a été largement abordé.

« Face aux changements climatiques et à l’activité humaine, nos sols se dégradent et n’assurent plus pleinement leurs nombreux rôles écosystémiques : sécurité alimentaire, séquestration du carbone organique et donc atténuation du réchauffement climatique global. Les pratiques de gestions durables des sols améliorent la santé des sols, réduisent la pollution et améliorent la qualité de l’eau. Cette gestion durable passe par une connaissance des paramètres physico-chimiques des sols », a expliqué Dr Mabicka Obame.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon