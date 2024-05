Oligui Nguema attendu dans la ferveur populaire aujourd'hui à Koula-Moutou

Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, entame dès aujourd'hui par Koula-Moutou, un séjour de quarante-huit heures dans la province de l'Ogooué-Lolo.

Un peu plus de huit mois après la prise effective du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), cette visite revêt une dimension symbolique toute particulière.

D'autant que c'est la première fois que le président de la Transition foulera le sol logovéen et que les populations entendent lui manifester de fait, de la plus belle et chaleureuse des manières, ainsi qu'au CTRI, "leur infinie gratitude et immense reconnaissance d'avoir mis un terme aux errements d'un régime qui menait inexorablement notre pays vers l'abîme".

Des quatre coins de la province, la ferveur, l'enthousiasme et la joie sont perceptibles de toutes parts. Libérés d'un joug, les Logovéens et Logovéennes, comme partout ailleurs dans le pays, regardent avec un certain optimisme la page ouverte par le CTRI le 30 août dernier.

En espérant une prise en compte effective de leurs préoccupations, attentes pressantes et légitimes.

D’autant plus que ces dernières années, aucune initiative ou presque des pouvoirs publics allant dans le sens d'un bond en avant des communes de Koula-Moutou, Lastoursville, Iboundji et Pana, n'est palpable.

C'est dire les espoirs placés en le président Oligui Nguema dont le pragmatisme, le respect de la parole donnée et la détermination sont déjà perçus dans cette partie du pays, comme des moyens efficaces de remettre l'action publique au service des populations.

En tout état de cause, outre des échanges avec les notables, le numéro un gabonais devrait procéder au lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation de certains axes routiers, infrastructures scolaires, etc.

Sur les bords de la Bouenguidi, de l'Ogooué, la Lombo et l'Offoue-Onoye, l'accueil du général Brice Clotaire Oligui Nguema promet d'être des plus populaires et enthousiastes.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Koula-Moutou/ Gabon