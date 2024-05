Port-Gentil : il tue son aîné à coups de machette

Le village Mandorové , dans la province de l'Ogooué-Maritime, a été la semaine écoulée le théâtre d'un meurtre ignoble.

En effet, au cours d'une rixe, Loïc Ngoma a "charcuté" son aîné Guy à l'aide d'une machette. Ce dernier a succombé à ses graves blessures.

Quant à l'auteur de ce drame familial, il a été écroué, le 25 avril passé, à la maison d'arrêt de Port-Gentil. D’après les déclarations du meurtrier présumé la tragédie est survenue après une partie de pêche.

Loïc Ngoma et ses deux frères, Guy et Émery, se sont retrouvés dans un troquet du village pour passer d'agréables moments. Tout à coup, l'ambiance se gâche avec une dispute qui éclate entre Loïc et Guy.

Pour éviter que les choses s'enveniment, Loïc prend congé de ses frères. Mais dans la soirée son grand frère Guy revient à la charge.

Et le somme de quitter le village, alors qu’il était 22 heures. Sur ces entrefaites, une bagarre éclate et Guy s'arme aussitôt d'une machette que Loïc Ngoma réussit à lui arracher.

Et la frappe à la joue et à l’omoplate. Se sentant manifestement en danger, Guy grièvement blessé prend la fuite.

Mais il est poursuivi par son agresseur qui parvient à le rattraper. Il s'acharne, tel un forcené sur son aîné et l'achève.

Après son forfait, Loïc Ngoma rallie d'abord le village Mbéga, puis Port-Gentil dans la même nuit. Sa cavale est de courte durée, car il est neutralisé dans un magasin, alors qu'il effectuait des courses.

Serge YACKELE-MIHINDOU

Port-Gentil/Gabon