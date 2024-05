Lupus : mieux faire connaître la maladie au Gabon

Sensibiliser le grand public sur le lupus, cette maladie rare, auto-immune et encore peu connue dans notre pays. C'est l'objectif de la célébration, comme chaque 10 mai, de la Journée mondiale du lupus.

Pour marquer à son niveau cet événement qui n'a pas eu un grand écho cette année au Gabon, la présidente de l'association Lupus Gabon, Armelle Oyabi, a tenu hier à la maison Geoges-Rawiri un pointpresse en présence des membres et sympathisants de la structure.

Occasion pour Mme Oyabi et les siens de décliner non seulement les activités prévues cette année mais aussi de lancer un cri d'alarme en direction des plus hautes autorités de notre pays en faveur de la prise en charge de cette maladie dont le coût reste encore très élevé pour les malades.

" Cette année pour mieux faire connaître le lupus, l'association Lupus Gabon organise le 23 mai, en collaboration avec des spécialistes pluridisciplinaires du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), des ateliers d'éducation thérapeutiques pour sensibiliser et éduquer les malades et leurs proches à mieux appréhender le lupus à plusieurs niveaux au quotidien '', a-t-elle déclaré.

Soulignons que le lupus est une maladie chronique, non contagieuse mais très invalidante qui survient lorsque le système immunitaire se dérègle et se retourne contre les propres cellules de l'organisme en les détruisant.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon