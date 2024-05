Haut-Ogooué : les fils et filles de Lekabi pensent le développement de leur localité

À la suite de la réunion du 17 février 2024, qui avait mis en place un groupe de travail devant réfléchir aux projets socio-économiques de la localité, les fils et filles du district de Lekabi dans la province du Haut-Ogooué se sont à nouveau retrouvés à la chambre de commerce de Libreville.

Il était question ce samedi 11 mai, d'exposer le fruit de leur réflexion et poser les bases pour une mobilisation massive en faveur du rayonnement du district. La coordinatrice générale du comité permanent de suivi des projets du district de Lekabi, Florence Mbani, a ainsi relevé 3 catégories de projets : ceux à transmettre aux autorités, ceux pouvant être financés par les ressortissants et ceux ayant trait à l'épanouissement individuel.

Parmi ceux-ci, la construction la route, la réhabilitation des sociétés qui ont fait la fierté de la localité : la Sonadeci à Okoloville, Sogadel, le ranch ou encore la rizière de Lekabi. Il faut aussi, estime le Comité, construire un collège d'enseignement secondaire pour maintenir les jeunes dans les villages, ainsi qu'un centre commercial et une station-service pour développer la région. D'autres projets, comme une coopérative agricole, une fédération associative et même une base de données recensant les fils et filles de la localité ont également été évoqués.

Il aura aussi été question au cours de cette rencontre de l'arrivée prochaine du président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema dans la province. Loussou Okoyi Jonas, fils de Lekabi, appelant les enfants de la contrée à se mobiliser en masse pour exprimer leur adhésion à la vision de développement du président.

L.R.A.

Libreville/Gabon