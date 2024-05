Natation/Places d'universalité : qui de Noëllie Lacour ou d'Aya de Langlade Mpali ira aux Jeux olympiques de Paris-2024 ?

La question mérite d'être posée à la lumière de la modification de l'article D3 du nouveau système de qualification pour la natation qui a pris effet à compter du 9 avril 2024. Que dit exactement cet article ? "(...) Les CNO dont aucun athlète n'a obtenu un TQO ni aucun athlète invité par World Aquatics par l'entremise de l'EAO peut inscrire un maximum d'un homme et une femme. (...).

De plus, les CNO sont tenus d'inscrire l'athlète masculin et féminin ayant obtenu le score le plus élevé des points de la WA". L'ancien article D3 indiquait par contre que pour bénéficier de la Place d'universalité (invité non qualifié) , il fallait avoir participé à deux compétitions majeures reconnues par la World Atletics. Notamment les Championnats du monde de natation. Ayant pris part aux deux derniers Mondiaux de natation ( Japon et Qatar), c'est tout naturellement que les nageurs Aya Girard de Langlade Mpali et son frère Girard de Langlade Mpali, sur 50m nage libre ont été inscrits par le CNOG pour prendre part aux JO de Paris-2024.

Comme ce fut le cas pour les JO de Tokyo-2020. Or, avec les nouveaux changements, les données de facto changent. Car, si l'on s'en tient au 2e alinéa de l'article modifié, qui dispose que : " les CNO sont tenus d'inscrire l'athlète masculin et féminin ayant obtenu le score le plus élevé des points...", c'est inconstablement la nageuse Noëllie Lacour qui devrait représenter le Gabon aux JO de Paris-2024.

Pourquoi ? Sur 50m nage libre, son meilleur chrono est de 27.50 contre 32 pour Aya Girard de Langlade Mpali. En plus, Lacour a récemment participé aux derniers Championnats d'Afrique à Luanda en Angola. Désormais le Comité national olympique du Gabon à jusqu'au 24 juin prochain pour soumettre selon les nouvelles directives leurs demandes de Places d'universalité pour approbation.

W.N

Libreville/Gabon