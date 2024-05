Port-Gentil/JIS-P : une sortie à forte teneur pédagogique des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de la 8e Compagnie d'incendie et de secours (CIS) à Port-Gentil sont sortis de leur caserne les 5 et 6 avril derniers.

Chef de ladite unité, le commandant Aymar-Kévin Bambela et ses hommes ont choisi d'aller vers les civils, dans le cadre de la célébration, pour la première fois au Gabon, de la Journée internationale des sapeurs-pompiers, commémorée dans le monde depuis 1999, après que quatre pompiers ont péri dans un feu de brousse en Australie.

Une sortie à forte teneur pédagogique qui a conduit les sapeurs-pompiers de la cité pétrolière au siège du gouvernorat et dans plusieurs établissements secondaires de la place.

Le commandant Aymar-Kevin Bambela a saisi l'occasion de cette célébration pour revenir sur l'histoire du Corps des sapeurs-pompiers et ses missions, tout en mesurant le chemin parcouru à ce jour.

Les travaux en ateliers ont permis à ses collaborateurs d'effectuer quelques démonstrations sur l'extinction d'un départ de feu à partir d'une bouteille de gaz, et l'intervention d'un camion d'incendie. Des exercices de sauvetage dans l'eau et dans un véhicule accidenté n'étaient pas en reste.

Au titre des perspectives, la 8e CIS envisage l'implantation d'un centre de secours dans la zone de Forasol et d'un poste d'incendie et de secours à Ozouri. Sans oublier le renouvellement des matériels majeurs, etc.

Outre la messe d'action de grâce dite en l'église Sainte-Barbe, ponctuée par la remise des offrandes, les soldats du feu ont procédé à la distribution de l'eau dans la zone nord de Port-Gentil, frappée par le stress hydrique. Le tout clôturé par un copieux repas à la caserne.

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon