Libreville/Découverte macabre : le corps d'une jeune femme en décomposition dans une broussaille

Le corps d'une jeune femme en décomposition a été découvert dernièrement dans une broussaille jouxtant la barrière de l'aéroport international Léon-Mba. Plus précisément en face du lycée Paul-Indjendjet-Gondjout de l'Estuaire. Il s'agit de Florselia Mbakoudisa Koumba, âgée de 22 ans, étudiante au complexe Basile-Ondimba.

Selon les témoignages de ses proches, la jeune fille serait partie le 3 mars 2024 de son domicile au quartier Plein-Ciel, après avoir reçu un coup de fil d'une de ses amies l'invitant à un anniversaire. Depuis, elle n'est plus jamais rentrée chez elle.

" Nous avons passé la journée à la maison. Puis elle a reçu un coup de fil de la part d'une soi-disant amie répondant au nom de Kelly que je ne connais pas et qui l'a invitée à son anniversaire ", a relaté sa mère, dévastée par la douleur.

La jeune fille est partie de la maison vers 17 heures, poursuit sa mère. La nuit déjà avancée, Florselia n'étant pas encore rentrée, sa famille a commencé à s'inquiéter. " Elle n'est pas du genre à rentrer tard. En plus, ce n'est pas une fille qui fréquente les boîtes de nuit et autres ", fait savoir l'une de ses soeurs. La famille tente à plusieurs reprises de la joindre au téléphone, mais sans succès.

Avant que d'autres personnes ne répondent à sa place. " En insistant, je suis d'abord tombée sur la voix d'une jeune fille qui m'a fait savoir qu'elle s'est déplacée et a laissé son téléphone. Puis celle-ci m'a raccroché au nez. En rappelant, je tombe cette fois-ci sur la voix d'un garçon qui me répond de façon désagréable en me disant qu'elle dort, parce qu’ivre. Et les personnes qui détenaient son téléphone se sont mises à mettre des statuts de boissons sur son WhatsApp. Ce qu'elle-même ne peut faire. À ce moment, on a compris que quelque chose n'allait pas. Et nous avons sérieusement commencé à paniquer ", indique encore la mère de Florselia.

Le lendemain, elle n'était toujours pas rentrée. C'est alors que la famille a commencé à lancer des avis de recherche. C'est le dimanche 5 mai sur les réseaux sociaux qu'ils apprennent que le corps de leur enfant a été découvert dans une broussaille.

" Il y avait des traces de violence sur elle et elle était à moitié dénudée ", explique un membre de la famille, qui souhaite que justice soit faite pour cette jeune pleine d'avenir qui laisse derrière elle une fillette âgée de 3 ans.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon