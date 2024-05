Sciences : plein d'opportunités dans l'enseignement !

Les demandeurs d'emploi aux profils scientifiques (mathématiques, physiques-chimie, biologie), enregistrés à la Primature depuis le 29 mars 2024, étaient face au Premier ministre, Raymond Ndong Sima.

Il était question pour le chef du gouvernement d'informer ces jeunes gabonais en quête d'emploi de la possibilité pour eux d'entrer dans la vie active en embrassant la carrière d'enseignant du secondaire, dans les domaines scientifiques notamment.

Le patron de l'administration a donc fondé son argumentaire en s'appuyant sur l'important majeur observé dans ces disciplines. "Nous avons un déficit majeur dans le domaine de l'enseignement en ce qui concerne les mathématiques, la physique, la chimie, les SVT (Sciences de la vie et de la terre)", a souligné le chef du gouvernement.

Non, sans exhorter les uns et les autres à faire preuve de flexibilité en acceptant les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux au niveau l'éducation nationale.

Sinon, "nous avons le choix entre des salles qui commencent et terminent l'année sans avoir un enseignant et vous le savez, ça existe. Il y a les élèves qui finissent les classes de 5e et 4e à l'intérieur du pays, sans avoir eu un cours de mathématiques et/ ou de sciences physiques. On a donc le choix entre continuer à faire ça ou bien lancer les avis de recrutement des enseignants dans les pays voisins ou bien encore invoquer la flexibilité chez vous", a lancé Raymond Ndong Sima à son auditoire.

Insistant : "Si vous allez dans l'enseignement, allez-y de bon coeur, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve…"

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon