Football : les Panthères auront une équipe compétitive en juin

Même s'il a dit avoir déjà en tête huit joueurs de son onze-type pour les oppositions contre la Côte d'Ivoire (le 7 juin) et la Gambie (quatre jours plus tard) comptant pour les deux prochaines journées des qualifications zone Afrique de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national Thierry Mouyouma n'a pas moins ouvert son groupe.

Dans une présélection de 28 joueurs, plus 7 réservistes, qu'il a communiquée hier au Centre technique de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) à Bikelé. Des convoqués qui seront d'abord en regroupement pour un stage au Maroc à partir du 25 mai.

Avec quatre bizuths dont le plus illustre est Noha Lemina qui va renforcer la concurrence sur les flancs offensifs où Denis Bouanga et Jim Allevinah font leur retour.

Alors qu'au contraire de Shavy Babicka (peu à son avantage lors des deux dernières sorties avec les Panthères en France), David Sambissa garde la confiance de Mouyouma.

Ce que devront obtenir durant le stage à venir le ''revenant" Roy Mouniengue et les autres bleus que sont Loyd Lata, Harrison Ondo-Eyi et la surprise Jeff Biloungou, l'ancien joueur de l'AO CMS, désormais trentenaire et pensionnaire de Pouzauges Bocage FC en Régional 1 (6e division).

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon