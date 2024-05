Vie des associations : "K'elle Pour Elle", 4 ans plus tard !

L'ASSOCIATION "K'elle Pour Elle", qui a pour objectifs de former, autonomiser des jeunes filles dans divers domaines, a fait le point sur ses activités. C'était le 8 mai dernier à Gabon Mining Logistic au cours d'une rencontre à laquelle prenait part le ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Anato. Le bilan a ainsi révélé des résultats positifs.

L'association compte ainsi sur 300 dossiers de candidature retenus sur les 3 000 reçus depuis 4 ans qu'elle existe 73 jeunes femmes formées dont 23 certifiées 22 encore en formation, 10 recrutées par des entreprises partenaires. Mais le bilan retient aussi beaucoup d'abandon et les promesses non tenues de certains partenaires. Sauf que l'association veut faire plus tant le besoin est énorme au sein de la population féminine qui est sa cible. Quelques bénéficiaires ont d'ailleurs témoigné de tous les bienfaits reçus.

Agnès Mengue désormais entrepreneur dans l'agroalimentaire, ou encore Staellyse Okome, employé chez Airtel ont ainsi appelé à soutenir "K'elle Pour Elle", car leur projet est porteur. Le membre du gouvernement a, pour sa part, a salué l'engagement de l'association envers l'éducation des jeunes filles et encouragé la poursuite des efforts, soulignant l'importance de telles initiatives pour le développement social et économique. Suite à cette rencontre, "K'elle Pour Elle" envisage d'organiser une cinquième édition et travaille à l'élargissement de ses partenariats et de son engagement communautaire. Le but est de continuer à promouvoir à offrir davantage d'opportunités aux jeunes filles.

L.R.A.

Libreville/Gabon