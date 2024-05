Moanda/ Comilog RSE : les projets de 2024 sont connus

Les projets à fort impact social retenus par la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog), dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) pour l'année 2024, ont été présentés le 3 mai dernier à Moanda, par le Comité de gestion opérationnelle (CGO).

Lequel est l'organe chargé du suivi de l'évolution des chantiers menés par la Comilog dans le district de Lekoko (Mounana), dans la Lebombi-Leyou et dans d'autres localités du Haut-Ogooué.

La rencontre était présidée, comme de coutume, par le gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga.

En présence de l'administrateur directeur général de Comilog/ Eramet, Léod Paul Batolo, des délégués spéciaux des communes de Moanda, Mounana, Bakoumba et des conseils départementaux de Lekoko et de la Lebombi-Leyou.

Plus de 6 milliards 600 millions de francs. C'est le montant prévu pour financer les différents projets de la Comilog cette année. Parmi lesquels la poursuite des travaux de construction de l'hôpital départemental.

Pour cela, une enveloppe de 1 milliard 300 millions sera consacrée aux travaux de finition, à son alimentation en eau potable, électricité, etc. La Comilog prévoit aussi l'érection d'un lycée d'excellence et la dotation de matériel didactique au collège “Les Lauriers”.

Et la poursuite du pavage des voies secondaires de Moanda, etc. À Mounana, on annonce l'implantation d'une unité de contrôle routier et la construction d'un centre de permis.

Et à Bakoumba, des plantations de soja et la construction d'une salle multimédia pour les élèves de l'unique collège de la ville et les populations.

À Aboumi, dans la Bayi-Brikolo, il sera bâti un collège d'enseignement secondaire (CES). De même qu'à Onga, dans le département de la Djoue. Pour couronner le tout, 1 milliard de nos francs est prévu pour le soutien aux activités sportives nationales.

Arnaud MIHINDOU MOMBO

Moanda/Gabon