La reconnaissance des Koulois au CTRI

Délégué spécial de la ville de Koula-Moutou, Félicien Moudiondzé, et le porte-voix des notables, Barnabé Indoumou Mamboungou, ont traduit, hier, à la Place de l'indépendance de Koula-Moutou, "toute la reconnaissance" des habitants du chef-lieu de la province de l'Ogooué-Lolo au président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Ainsi qu'à l'ensemble de ses membres pour avoir, le 30 août dernier, mis fin à un "régime aux abois" qui conduisait notre pays dans une véritable impasse.

Un "acte de bravoure salvateur" d'autant que celui-ci, ont-ils fait valoir, a permis à notre beau et cher pays d'éviter un énième bain de sang. Avec ceci que, contrairement à ce que pourraient croire certains, l'Ogooué-Lolo a particulièrement souffert des exactions du pouvoir déchu.

Bon nombre de ses fils ont enduré, en effet, dans leur chair et âme la violence de l'ordre ancien. Sans compter qu'au passage aucune de ses localités ou presque n'a bénéficié d'une initiative des pouvoirs publics allant dans le sens de leur développement.

En tout cas, leur gratitude a été à la hauteur de la joie manifestée par les Gabonais et Gabonaises, sur toute l'étendue du territoire national, aux premières heures de la "libération". Un vent nouveau, annonciateur des lendemains meilleurs.

Surtout que celui-ci est appuyé par un certain nombre d'actes tendant à la restauration de leur dignité. Notamment le rétablissement des bourses d'études dans le secondaire, l'octroi de 1200 postes budgétaires au secteur de la santé, la construction et la réhabilitation des routes, d'infrastructures scolaires, universitaires, aéroportuaires, etc.

Autant de réalisations qui, a indiqué Barnabé Indoumou Mamboungou, font que le président de la Transition "panse les plaies laissées par d'autres".

De fait, a laissé entendre Félicien Moudiondzé, en huit mois le bilan du CTRI est élogieux. D'autant que cette œuvre s'appuie également sur des pouvoirs publics respectueux des droits de l'Homme.

J.K.M

Koula-Moutou/Gabon