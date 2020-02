RPM : Session du bureau politique en mars

C'est ce qui découle du communiqué final rendu public, hier, par le secrétaire exécutif adjoint du RPM, Alain-Michel Mombo. Lequel a, par la suite, annoncé la tenue, le mois prochain, "d'une session du bureau politique du RPM consacrée au budget 2 020 ainsi qu'à d'autres questions en rapport avec la situation politique nationale et la vie du parti". De même, il a laissé entendre que le Conseil exécutif a marqué sa préoccupation face à la recrudescence de la violence en milieu scolaire, tout en s'interrogeant sur l'efficacité des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène.

Non sans avoir déploré la "politique actuelle d'endettement du gouvernement". Et de s'interroger sur la pertinence et la portée des mesures gouvernementales prises pour faire face à l'épidémie du coronavirus (Covid-19), qui sévit actuellement à Wuhan dans la province de Hubei, en Chine.