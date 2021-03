Partis politiques : Formaliser les instances locales

AU parti " Mon destin en main" (MDM), les choses se sont véritablement emballées à, partir des rencontres avec la base à travers la formalisation des instances locales, le 6 mars 2 021 dernier, dans les quartiers de Libreville.

Cette intensification de la présence de ce jeune parti était l'une des récentes résolutions des instances dirigeantes en vue d'étoffer son rayonnement dans la plus grande ville du pays, avant d'étendre son action dans toutes les provinces du pays. MDM semble avoir le vent en poupe, au regard de l'intérêt qu'il suscite au sein de l'opinion, comme on a pu le relever aussi bien aux Cocotiers qu'à Sotega, les deux quartiers qui étaient à l'honneur samedi dernier où le directoire a pu échanger avec les populations de ces circonscriptions administratives.

Le secrétaire exécutif de " Mon destin en main", Fernand Angoue-Obame, a invité les responsables des cellules locales à se rapprocher de plus en plus des populations afin de leur expliquer le concept qu'incarne MDM. Une idée qui fait de la proximité son cheval de bataille et des "échanges au corps de garde" son mode d'action. Sur cette même lancée, il devait enjoindre les uns et les autres " à se lever pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui".