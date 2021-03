Droits de la femme :  Les écrivaines gabonaises analysent les évolutions

LES femmes écrivaines réunies au sein de l'Union des écrivains gabonais (Udeg) n'étaient pas en marge de la célébration hier de la journée internationale des droits de la femme. Pour marquer à leur niveau cette commémoration, la présidente de cette institution littéraire, Pulchérie Abeme-Nkoghe, a organisé une conférence-débat autour de différentes thématiques en rapport avec l'évolution des droits des femmes au Gabon.

Animée par ses consœurs dont Dr Marina Ondo, Marie-Constance Zeng-Ebome et Irène Ndembet, cette rencontre avait pour objectif selon la présidente de l'Udeg, de poser un regard sur la place de la femme dans la société gabonaise. "Il est aujourd'hui question de voir quelle est l'évolution de cette place, quels sont les droits déjà obtenus et quels sont, surtout, les droits que nous voulons avoir ". " Féminisme, féminité et liberté ", " la femme active ", " la femme politique " et " la femme en devenir " étaient les thèmes sur lesquels les écrivaines gabonaises ont débattu lors de ces assises.