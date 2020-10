Parlement de la Cémac : ouverture de la session budgétaire sur fond de Covid-19

Vice-président du Parlement de la Cémac, Vincent Mavoungou Bouyou, par ailleurs chef de la délégation gabonaise, a pris une part active à cet événement. Lequel, a laissé entendre le président du Parlement de la Cémac, le Camerounais Hilarion Etong, se tient dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus.

Occasion pour lui de féliciter les chefs d'État des pays membres de la Cémac pour la diligence avec laquelle ils ont mis en place, avec une certaine efficacité, des plans de riposte contre cet "ennemi invisible". Tant et si bien que, à l'échelle planétaire et continentale, sur le plan sanitaire, la sous-région s'en sort plutôt bien.

Dans tous les cas, tout en relevant les impacts négatifs de la pandémie sur les économies des six États membres, ainsi que sur la circulation des personnes et des biens du fait de la fermeture des frontières, il a exhorté les leaders de la sous-région à poursuivre le processus de réformes engagées, de manière à accélérer le développement au sein de la sous-région et son intégration.