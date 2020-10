Alain Bâ Oumar : "La CPG ne saurait encourager dans ses rangs de telles pratiques "

l’union. La Task Force sur la dette intérieure a annoncé avoir annulé près de 241 milliards de francs de fausses créances d’entreprises. Quelle est votre réaction par rapport à cette annonce ? Aviez-vous, en tant que président de la CPG, été associé aux travaux de cette Task Force ?

Lorsqu’elle est sollicitée par un de ses membres pour le règlement d’une créance, la CPG effectue un contrôle interne sur pièce pour s’assurer qu’il y a matière à réclamation auprès de l’administration, puis transmet le dossier ainsi jugé recevable à la direction générale de la Dette, seule habilitée à vérifier et valider une créance de l’État. L’administration vérifie et valide donc par les différents moyens dont elle dispose cette créance (contrôle sur pièce, vérifications sur le terrain des travaux effectués, audit indépendant) et juge en toute souveraineté de l’opportunité ou pas d’émettre une attestation de créance contresignée par la direction générale du Budget et la direction générale de la Dette. Sur la base des attestations de créances dûment délivrées à ses membres, la CPG peut négocier, pour ceux d’entre eux qui le souhaitent, des conditions d’apurement global de leurs créances dans le cadre de moratoires, compensations ou de rachat de créances par un tiers.