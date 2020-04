Libreville : Quel confinement et quand ?

"Par mesure de précaution, j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures pour un confinement du Grand Libreville dans les prochains jours, afin de freiner la propagation du Covid-19 sur le territoire national." Il s'agit-là de l'une des décisions que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a prises et rendues publiques lors de son adresse à la Nation, vendredi dernier.

Sur cette question, et sur tant d'autres d'ailleurs, le Premier ministre et son équipe sont attendus. Les populations, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, aimeraient être fixées, afin de prendre leurs dispositions. Et, naturellement, le plus tôt serait le mieux. Outre la date de son début, les uns et les autres voudraient, entre autres, savoir la nature de ce confinement et ses modalités.