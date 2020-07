Gestion du Covid-19 : les réserves du RPM

Si le président de ce parti, Alexandre Barro Chambrier, et les siens reconnaissent que le gouvernement a joué la carte de la sauvegarde économique et de la paix sociale, ils s'étonnent tout de même d'un tel choix alors que la courbe des contaminations ne cesse de croître.

"Le RPM constate que la stratégie du pouvoir fondée sur le triptyque "dépister-isoler-traiter" a du mal à atteindre ses objectifs. En effet, le système retenu reposait sur un dépistage de masse avec l'implantation sur l'ensemble du territoire de 60 centres de dépistage. Force est de se rendre à l'évidence aujourd'hui qu'on est loin du compte. Par ailleurs, les délais d'attente des résultats demeurent excessivement longs et créent un état d'anxiété préjudiciable aux personnes fragiles" , a déclaré Pierre Ndong Meye, porte-parole du RPM.

Et ce dernier d'ajouter : "En ce qui concerne l'isolement des personnes testées positives au coronavirus ou des cas contacts confirmés, le mode opératoire désormais applicable est devenu l'isolement à domicile. Ce qui, en plus des problèmes de suivi, amène le RPM à demander ce que sont advenus les locaux réquisitionnés par l'État à grands frais, pour l'accueil des personnes à isoler."

S'agissant de la réouverture des hôtels et autres restaurants, le RPM estime que la charrue a été mise avant les bœufs. "Le RPM s'étonne que l'annonce de la reprise des activités dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et du transport ne soit pas accompagnée d'un plan massif de soutien aux entreprises de ces secteurs confrontés à un arrêt brutal d'activités depuis 4 mois et qui vont connaître d'énormes difficultés condamnant certaines d'entre elles à la faillite avec son cortège de chômeurs", soutient le porte-parole du RPM.