Tourisme : "Le City tour de Libreville" fait sa promotion

Accompagnée de son collègue ministre des Affaires étrangères gabonais, Pacôme Moubelet Boubeya, l'hôte du président de la République a été édifié sur l'histoire de plus de 3 000 ans de Libreville.

À bord d’un bus habillé aux couleurs du tourisme gabonais et escortée par des motos tricycle de promotion touristique, la délégation a parcouru les grands points historiques de la capitale gabonaise. De la Cité de la Démocratie au Mémorial Léon Mba, en passant par Batterie VI, fort d'Aumale, Sainte-Marie, Boulevard de l'indépendance, Square du Capitaine Ntchoreret, la Mission Baraka et bien d'autres.

"Ce site représente un peu la particularité de l’Afrique, avec cette partie sombre liée à la traite négrière. Cette histoire me touche profondément et me rapproche davantage de mes frères et sœurs gabonais", a-t-elle affirmé. Pour le ministre Pascal Houangni Ambouroue, ce premier City tour constitue l’un des premiers axes de la relance de la promotion de la destination Gabon qui va s'appuyer sur plusieurs offres touristiques très alléchantes et adaptées pour toutes les cibles.