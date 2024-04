Tourisme : comment valoriser le potentiel du Haut-Ogooué ?

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogowé Siffon, vient de de séjourner dans la province du Haut-Ogooué, dans le cadre d'une mission d'identification du potentiel touristique de cette province.

Derrière, l'objectif est de trouver le meilleur moyen pour valoriser et promouvoir le potentiel de cette région située au sud-est du Gabon.

Accompagné de plusieurs collaborateurs, il s'est rendu aux chutes d'Ebala. D'une beauté saisissante, ce site a captivé l'attention des visiteurs, révélant ainsi son immense potentiel touristique. Cette reconnaissance augure favorablement de sa sélection comme point d'arrêt potentiel pour la toute première édition de la Caravane touristique du Gabon, prévue du 15 juillet au 30 août 2024.

Le ministre et sa suite se sont également rendus au Leconi Palace, un joyau de l'hôtellerie dans le Haut-Ogooué, aujourd'hui en déclin. Pascal Ogowé Siffon a souligné l'urgence de restaurer cet établissement, non sans s'engager à plaider en faveur de solutions auprès des plus hautes autorités.

Depuis quelques mois, le membre du gouvernement de la Transition conduit une mission d'identification des sites touristiques du pays. C'est dans ce cadre qu'il s'est déjà rendu dans plusieurs localités, marquant ainsi la volonté de son département ministériel de dynamiser le secteur touristique du Gabon, et plus particulièrement dans la région du Haut-Ogooué.

G.R.M

Libreville/Gabon