Sécurité pénitentiaire : 650 agents renforcent leurs capacités

Présidée par le commandant en chef de la SP, le général de brigade Jean-Germain Effayong-Onong, cette rencontre était rehaussée par la présence de plusieurs officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers.

Ils étaient au total 650 personnels dont 120 officiers, 240 sous-officiers et 240 agents de rang à prendre part à cette formation qui a duré trois mois. À l'occasion de cet apprentissage, ces hommes et femmes ont été formés aux "domaines variés liés à la surveillance, au greffe, au maniement des armes et du matériel de maintien de l'ordre, aux dimensions sécuritaires et juridiques, etc.", a indiqué le colonel Germain Kinga.