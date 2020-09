Prix du médicament : augmentera ou n'augmentera pas ?

À cet effet, la présidente du SPG a mis en évidence la pluralité des taxes auxquelles les pharmacies ont dû s'acquitter ces derniers temps. Ainsi, à côté de celle sur les gants et les masques en cette période de la pandémie de Covid-19, les officines doivent payer une taxe sur la publicité aux autorités municipales, dans le cadre de la visibilité de leurs enseignes ; la taxe sur la propreté et celle sur les ordures ménagères mises en vigueur par le gouvernement.

À ces obligations fiscales, se greffe désormais le paiement du certificat de conformité encadré par l'arrêté n°1880 du ministère de l'Économie et des Finances. Lequel instrument entre dans le cadre du Programme gabonais d’évaluation de la conformité (Progec) dont l'objectif est de rehausser le niveau de fiabilité et la qualité des produits importés grâce à leur conformité aux exigences des normes nationales et internationales applicables.