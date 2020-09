Covid-19 : réduction du pouvoir d’achat

La pandémie du Covid-19 a contribué à réduire un peu plus le pouvoir d'achat en Afrique du centre et de l'Ouest.

Environ 50 % de la population y vit en dessous du seuil de pauvreté, sur la base des seuils nationaux des pays de la région. Ces populations pauvres et vulnérables se retrouvent majoritairement en zones rurales et dans les bidonvilles. Elles dépendent, en majorité, des revenus agricoles, du secteur informel et des revenus gagnés au quotidien pour survivre. Par conséquent, ces populations sont et seront sérieusement affectées par les restrictions de déplacements et les mises en quarantaine qui affectent l’accès des vendeurs et des consommateurs aux marchés, entraînant des dérèglements au niveau de la chaîne d’approvisionnement et perturant l’accès à la main-d’œuvre agricole saisonnière.

Les restrictions d’accès au marché affectent aussi bien la commercialisation des intrants agricoles que la vente et l’achat des denrées alimentaires. Ces populations urbaines sont peu qualifiées, vivent de petits boulots, et la grande partie de leurs gains quotidiens suffit souvent à peine à leur procurer le repas journalier. Elles ne peuvent par conséquent pas épargner. Elles sont très affectées par la réduction des activités économiques imputable à la Covid-19.

Les chômages techniques, les licenciements de masse et la baisse des revenus, particulièrement pour les secteurs directement ou indirectement liés au tourisme et à la restauration, contribuent aussi à réduire le pouvoir d’achat des ménages vulnérables et leur capacité à s’approvisionner en denrées alimentaires.



Jean MADOUMA



