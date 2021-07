Préservation de l'Environnement : Le bel l’exemple de Nestlé Gabon

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’Environnement, Nestlé Gabon a planté 4 arbres à l’école catholique de notre Dame des victoires de la Commune de Libreville afin de contribuer à la préservation de l’environnement.

Cette action a été menée en partenariat avec le ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement chargé du Plan Climat et du Plan d’affectation des Terres et l’Agence nationale des parcs nationaux. Il convient de préciser que cette action se situe dans le cadre du programme « Nestlé Cares », vient à la suite du lancement de la sensibilisation sur la protection de l’environnement en milieu scolaire, effectué le 4 juin 2021 à l’école publique Martin Ooulabou par le Directeur général de l’Environnement et de la Protection de la Nature, avec la participation notable de Nestlé Gabon.

A titre de rappel, le 12 septembre 2019, Nestlé s’est engagé au niveau global à atteindre zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050 et, a communiqué une feuille de route claire avec des actions concrètes pour réaliser cet engagement parmi lesquelles figure l’objectif global de planter 20 millions d’arbres par an dans le monde entier.

« En plantant 4 arbres aujourd’hui dans la commune qui abrite Nestlé Gabon, l’entreprise a choisi une solution naturelle pour contribuer à la restauration des écosystèmes et à préserver ainsi l’environnement. Cette action est d’autant plus importante qu’elle est réalisée en milieu scolaire et va ainsi aider à améliorer le cadre de vie des élèves », a indiqué Abdoulaye Diongue, Directeur général de Nestlé Gabon