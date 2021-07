Session criminelle : 15 ans de réclusion criminelle pour un père incestueux

MARC Mavoungou, un Gabonais de 41 ans, s'en est presque tiré à bon compte. Au regard de ce que l'accusé poursuivi pour le viol de sa propre fille a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, alors que cette infraction l'exposait à une peine de 30 ans au maximum.

À l'audience, le parquet général représenté par Marie Diane Mauricette Mbié, avocat général, au regard des dispositions de l'article 256 du Code pénal, a relevé que l'infraction est aggravée, si l'acte est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif. Et que celui-ci s'expose à 30 ans de prison et une amende de 30 millions de francs. Et comme les trois éléments constitutifs du viol (légal, matériel et intentionnel) étaient clairement établis, le Ministère public a requis la peine maximale sans circonstances atténuantes pour de tels actes abominables.