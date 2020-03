Ministère du Pétrole : Des logements pour 21 agents

Le ministère du Pétrole a procédé, le 18 mars dernier, à la remise solennelle des clés des logements de Bikélé 2, à 21 agents bénéficiaires de cette politique sociale impulsée par ce département il y a plus de dix ans. C'est le secrétaire général dudit ministère, Liliane Nadège Ngari-Onanga Y'Obegue, qui a présidé cette cérémonie.

Les villas réceptionnées ont été construites sur un site d'un hectare. Adaptées au mode de vie des familles gabonaises, elles comprennent une salle de séjour, 3 chambres, 3 salles d'eau et une cuisine. En plus des 2 cours avant et arrière.

Le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, a fait de l'accélération du processus d'acquisition des maisons de Bikélé-2 une priorité dès sa prise de fonction. D'autant qu'il s'agit d'un projet déjà matérialisé par la livraison, il y a 14 ans, de 25 logements sociaux à Angondjé, dans le cadre du programme Angondjé-SNI-5.

En 2011, devant la forte demande, 50 logements avaient été mis à disposition relativement au projet baptisé Bikélé-1.



Styve Claudel ONDO MINKO



