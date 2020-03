Musique : ''Les héritiers'' pour immortaliser Kacky Disco

"Un artiste ne meurt jamais." Une maxime bien connue. Antoine Biyamba, musicien, chanteur, auteur-compositeur gabonais, plus connu sous son nom artistique de Kacky Disco, qui a tiré sa révérence le 3 septembre 2017, a marqué les esprits par son style musical populaire. Ikoda, Oriengo, Matsuakamatsuaka, Mariengs mode et le fumboa, sont autant de concepts artistiques qu'il a su développer de son vivant.

Des concepts qui désignent à la fois la danse, des rythmes musicaux et la chorégraphie. Plus de deux ans après sa disparition, ses albums explosent encore dans les bacs. Et pour maintenir cette flamme, un groupe dit ''Les héritiers de Kacky Disco'', monté par ses principaux danseurs, Aubin Singamouala et Francis Ibouli Bob, vient de voir le jour à Libreville. Ses membres entendent pérenniser l'œuvre de l'artiste musicien disparu en perpétuant les sons, les rythmes et le style musical de leur illustre modèle. Leur slogan : "Nous sommes Kacky Disco."

Ainsi, il n'est plus rare de voir ce nouveau groupe en prestation lors des spectacles, cérémonies de mariage, veillées mortuaires, anniversaires, rencontres politiques et autres concerts musicaux. "C'est notre manière de garder vivace le souvenir de celui qui était notre leader artistique, et de qui nous avons tiré beaucoup de profits", explique l'un d'eux.



Isaac MUKETA MUELE



