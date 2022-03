Le PDAR 2 aux côtés des petits éleveurs woleuntemois

Les petits éleveurs villageois de poulets de chair, de porcs et de petits ruminants, qui ont été victimes de la Covid-19 depuis 2020, viennent de bénéficier d’un renforcement de leurs capacités au cours d’un atelier organisé dernièrement à Oyem, par le Projet de développement agricole et rural dans sa phase 2 (PDAR 2), sur un financement du Fonds international de développement agricole (Fida). Ce sont au total 48 petits éleveurs venus des cinq départements de la province du Woleu-Ntem (Okano, Haut-Como, Haut-Ntem, Woleu, Ntem), qui ont reçu des rudiments essentiels en techniques d’élevage avicole, porcin, ovin/caprin et en gestion de l’exploitation de leurs structures.

" L’objectif général de l’atelier était de renforcer les capacités des bénéficiaires en techniques d’élevage et en gestion d’une exploitation de production animale. Et, d’une manière spécifique, il était question de former des bénéficiaires sur la conduite et le suivi de l’élevage des poulets de chair, des porcs et des petits ruminants, sur la biosécurité, les bonnes pratiques d’élevage, la fabrication artisanale des aliments du bétail et des pierres à lécher ", a indiqué Fernand Boumbandjoka Makandjoka, point focal à la direction générale de l’élevage. Selon le point focal, le " RPSF Don Covid " est un projet dont l’objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en renforçant la résilience des producteurs dans le contexte de la Covid-19.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon