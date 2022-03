Session criminelle spécialisée : Christian Patrichi Tanasa Mbadinga à la barre demain

Ce lundi 21 mars 2022 s'ouvre la première session criminelle spécialisée de l'année judiciaire 2021-2022. Trois affaires sont ainsi inscrites au rôle de celle-ci. L'ancien administrateur-directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon est poursuivi par l'Agence judiciaire de l'État et le Ministère public pour détournement et complicité de détournement d'argent public, usage de faux et blanchiment des capitaux. D'autres hauts responsables de l'administration et d'entités publiques passeront aussi à la barre dans le cadre de cette session. Il s'agit de Renaud Allogho Akoué (ex-DG de la CNAMGS) et Ike Ngouoni Aila Oyouomi, ancien porte-parole de la présidence de la République.

En détention préventive depuis le 27 novembre 2019, dans le cadre de l'opération mains propres dénommée "Scorpion", Christian Patrichi Tanasa Mbadinga est le premier à passer à la barre. L'ancien administrateur-directeur général de Gabon oil company (GOC), la compagnie nationale des hydrocarbures rebaptisée Gabon oil (GO), doit répondre des faits présumés de détournement et complicité de détournement des fonds publics, usage de faux et blanchiment des capitaux.

Puis suivra Ike Ngouoni Aila Oyouomi dont l'audience est prévue pour le 24 mars prochain. L'ex-conseiller en charge de la communication du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et porte-parole de la présidence de la République est aussi poursuivi pour détournement et complicité de détournement des fonds publics et blanchiment d'argent. Des motifs pour lesquels il est en détention préventive à la grande maison d'arrêt de Libreville, depuis le 29 novembre 2019.

Ensuite Renaud Allogho Akoué, qui a été écroué le même jour que Christian Patrichi Tanasa Mbadinga. L'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance-maladie et de garantie sociale (CNAMGS) doit répondre des faits de détournement des fonds publics, concussion, usage de faux et blanchiment des capitaux.

G.R.M

Libreville/Gabon