Les aéroports de Mouila et de Tchibanga seront rénovés

Après la rénovation réussie de l’aéroport d’Ewor-Mekok d’Oyem, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, sur instructions du chef de l’État, se tourne désormais vers les aéroports des autres chefs-lieux de province. Notamment Tchibanga (Nyanga) et Mouila (Ngounié).

Accompagné des techniciens de l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac), de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (Asecna) et de l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (Onsfag), la récente visite du ministre des Transports à Tchibanga et Mouila avait pour but d'évaluer les besoins en aménagement de ces plateformes.

Notamment en ce qui concerne la qualité des équipements aéroportuaires, en mettant l’accent sur ceux techniques et de communication. En termes de réhabilitation, l’aéroport de Mouila requiert principalement l’acquisition de nouveaux équipements de communication et un rafraîchissement de ses bâtiments. Quant à celui de Tchibanga, son état actuel de délabrement est alarmant, compromettant l’efficacité opérationnelle et la sécurité des vols.

Pour le gouvernement de la Transition, la nécessité d’investissement dans l’infrastructure aéroportuaire est aujourd’hui incontestable et primordiale pour voir à nouveau des avions atterrir dans ces contrées.

La création de la nouvelle compagnie aérienne Fly Gabon et la géographie excentrée d’autres chefs-lieux de province amènent impérativement le ministre des Transports à doter ces aéroports d’équipements de dernière génération. Et ce, pour pouvoir répondre aux besoins requis de ces nouveaux avions.

