Gouvernance de la CNAMGS et de la CNSS : la FEG veut comprendre

Si la CNAMGS et la CNSS assurent une mission de service public, leur gestion, elle, répond aux principes du droit privé, notamment celui de l’Ohada et du Code Cipres. Ce qui explique " la future prise de participation " du secteur privé via la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) dans la gouver- nance de ces deux entités. Une participation renforcée, il y a de cela un an, par la décision du gouvernement de rétrocéder la gestion de ces deux entités au secteur privé.

C’est donc pour comprendre le fonctionnement de la gouvernance de ces deux organismes que les trois parties se sont rencontrées, mardi dernier au siège de la FEG. Conviviale, la rencontre présidée par le président de la FEG, Henri-Claude Oyima, a été l’occasion de passer en revue les dossiers brûlants, tels que celui du mode de gouvernance des deux organismes de prévoyance sociale (OPS), la relation avec l’ensemble des entreprises membres de la FEG, les procédures, les difficulés des employeurs pour payer à temps leurs cotisations, la présentation des procédures, notamment de la CNAMGS, l’appui permanent de la FEG pour sensibiliser davantage les entreprises sur leurs droits et leur devoir et les projets en cours ou en perspective au cours de l’année 2024. La nouvelle directrice de la CNAMGS, Christine Audrey Chambrier Voua s’est réjouie de cette rencontre qui s’inscrit, selon elle, dans le prolongement du partenariat qui lie son entité à la FEG. " On est sorti de cette rencontre très satisfaite. Le président de la FEG a fait montre d’une très grande ouverture. Il est particulièrement touché par toutes les questions de prévoyance sociale et de par l’expérience qu’il a en son sein, il est tout à fait disposé à accompagner la CNAMGS dans la mission qui est désormais la sienne pour l’année 2024 en particulier ", a-t-elle fait savoir. Cet accompagnement permettra, d’après elle, une meilleure gouvernance des différents OPS. Les entreprises étant les plus grandes contributrices au niveau de la CNSS, le directoire de cette entité souhaite de son côté établir une relation fluide avec la FEG pour réussir sa mission. D’autant plus que la structure entrevoit une nouvelle feuille de route pour mieux structurer ses activités dans les années à venir. " Il n’a échappé à personne que la CNSS a été mise sous administration provisoire pendant presque deux ans. La fin de l’administration provisoire ne veut pas dire la fin de la CNSS. Nous avons donc, à ce propos, parlé avec la FEG du plan de restructuration quinquennal que nous allons présenter au prochain conseil d’administration. C’est cette feuille de route que nous allons décliner, une fois qu’elle sera approuvée par le Conseil d’administration et le gouvernement ", a conclu le Dr Olivier Rebienot Pellegrin, directeur général de la CNSS.