Nadège Mbadou : les 20 ans de carrière d'une voix unique

Des albums "Muere" à "Histoires d'amour", en passant "Pour vous", "Silence" et "Acte 4", la voix sublime de Nadège Mbadou est restée unique, grave, mélodieuse, et sans une seule ride. À l'occasion de la commémoration de ses 20 ans de carrière, l'artiste-chanteuse gabonaise a mis les petits plats dans les grands en donnant un spectacle de gala, le samedi 19 mars 2022 au King's choice au quartier Angondjé. Avec la diva Queen Koumb comme artiste invitée. Ce fut un plaisir les mélomanes réunis en ce lieu d'avoir réécouté ses tubes à succès tels que "Elo", "Elombe", "Mon beau mirage", "Tout ça pour toi", "Awe", "Les murmures" ou encore "Regarde moi".

Et de découvrir aussi les douces mélodies de son 5e album "Histoires d'amour", à savoir "Appelle-moi", "Amour", "Petite promesse", "Andoure endi". Le tout sur des rappels nostalgiques de ses débuts dans la musique, marqués d'hésitation, de peur, et de belles rencontres notamment celle avec le défunt Jean Yves Messan qui donna un coup d'accélérateur à sa carrière. En 20 ans, il y a eu également, selon elle, beaucoup de frustrations, de découragement, d'incompréhensions, ainsi que des moments de solitude et d'abandon. D'où la chanson "Tara" en hommage à son défunt père. Lui qui aurait pu tout faire pour elle s'il était resté en vie. Tout compte fait, la fête fut belle. Avec l'orchestre qui l'accompagnait, notamment le trio des chœurs (Gauthier, Kenny et Yoann), le public a pu se rendre compte que Nadège Mbadou est restée unique depuis deux décennies.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon