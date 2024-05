Le budget 2025 déjà en préparation

Après trois ans d'interruption, les Conférences budgétaires, en prélude à l'élaboration de la loi de finances 2025, ont repris.

Elles ont été lancées le 21 mai 2024 au stade de l'Amitié d'Angondjé, à l'initiative de la Direction générale du budget et des finances publiques (DGBFP).

Selon son directeur général, Aurélien-Marcel Mintsa Mi-Nguema, elles devraient tendre vers une meilleure prise en compte des paramètres d'orthodoxie financière dans la gestion des finances publiques.

Ce retour à l'orthodoxie, devait il préciser, implique le respect de toutes les prescriptions législatives et réglementaires en matière de gestion des finances publiques, notamment le principe de sincérité budgétaire.

Étape essentielle de la procédure budgétaire, les conférences du même nom symbolisent non seulement le dialogue entre le ministère en charge du Budget et les ministères sectoriels, mais aussi et surtout "un attachement certain à la transparence et à la concertation autour des orientations budgétaires".

Ces conférences budgétaires se tiennent en deux étapes. La première, à caractère technique, consistera en un déploiement des services centraux au sein des administrations sectorielles, avec le concours des directeurs centraux des affaires financières et les conférences budgétaires ; ceci en vue d'accompagner ces administrations dans la production des maquettes à présenter lors des conférences.

Quant à la deuxième phase (dite de conférences), qui se déroulera en ateliers du 7 au 21 juin, elle sera l'opportunité pour les services techniques du ministère des Comptes publics et les administrations sectorielles d'échanger sur les aspects de performance et de budgétisation répartis selon les axes suivants : développement des infrastructures, développement humain et social, diversification et opportunité de croissance, affaires économiques, services généraux, ordre et sécurité.

E. NDONG-ASSEKO

Libreville/Gabon