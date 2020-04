Infrastructures : Vers la relance des chantiers routiers

Une situation que la propagation du Covid-19 à l'échelle mondiale est loin d'arranger. C'est donc pour analyser ce problème et trouver des solutions visant à relancer les chantiers que le ministre en charge des Infrastructures, Léon Armel Bonda Balonzi, a organisé une réunion de crise avec le syndicat des entreprises du BTP, mardi 31 mars dernier.

En outre, il a été convenu de la mise en place d'un ordre des ingénieurs pour réguler le secteur. "Nous construisons des infrastructures et autres ouvrages sensibles, qui engagent la responsabilité des uns et des autres pendant des décennies. Aussi ces tâches doivent-elles être réalisées par des professionnels bénéficiant d'une solide formation et autres critères d'excellence", a souligné M. Mouandjoudy.