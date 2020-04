Covid-19 : Des mesures plus adaptées s'imposent

Il semble qu'il devient urgent qu'une adaptation de celles-ci s'impose, proportionnellement à l'évolution de cette pandémie qui commence à rendre inopérantes les actuelles mesures barrières, que d'ailleurs très peu de personnes respectent comme il se devait pour être efficaces.

L'évolution que connaît la pandémie depuis le premier test positif sur le territoire national interpelle plus d'un, alors que le package des gestes barrières n'a pas évolué d'un iota : se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans le coude ou dans un mouchoir à jeter ; utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; saluer sans se serrer la main ou éviter les embrassades ; observer les distanciations sociales...